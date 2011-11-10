На Одещині єгер стріляв у чоловіка
11:57, 10 листопада 2011Суспільство
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В Овідіопольському районі Одеської області єгер державного лісогосподарського об’єднання із власної мисливської рушниці поранив у ногу 39-річного безробітного жителя згаданого району.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, це сталося 9 листопада під час сварки між чоловіками.
Постраждалому було надано медичну допомогу без госпіталізації.
Правопорушника затримано. Зброю вилучено.
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