Погода на завтра

11 листопада в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується хмарна з проясненнями погода.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, у східних областях, Криму та Приазов'ї місцями пройде невеликий мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

Вітер протягом доби переважатиме північний, 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, в гірських районах до 10° морозу, на узбережжі Криму близько 0°; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.

У Києві та області без істотних опадів. Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень 0-4° тепла. По м. Києву температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.