У Фастові вилучили чверть мільйона фальшивих гривень

У місті Фастів Київської області працівники міліції затримали чоловіка, у якого вилучено чверть мільйона фальшивих гривень купюрами різного номіналу.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області, у 43-річного безробітного жителя Фастівського району вилучено 110 фальшивих купюр номіналом 500 грн., 810 – номіналом 200 грн., 317 купюр номіналом 100 грн. та 99 купюр номіналом 50 грн. За попередніми даними купюри були роздруковані на кольоровому струменевому принтері.

Наразі затриманий чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.