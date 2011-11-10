У Фастові вилучили чверть мільйона фальшивих гривень
13:59, 10 листопада 2011Суспільство
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У місті Фастів Київської області працівники міліції затримали чоловіка, у якого вилучено чверть мільйона фальшивих гривень купюрами різного номіналу.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області, у 43-річного безробітного жителя Фастівського району вилучено 110 фальшивих купюр номіналом 500 грн., 810 – номіналом 200 грн., 317 купюр номіналом 100 грн. та 99 купюр номіналом 50 грн. За попередніми даними купюри були роздруковані на кольоровому струменевому принтері.
Наразі затриманий чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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