В Україні з'явилася безплатна інформаційна служба 123

Інформаційний холдинг "Міськдовідка" презентував загальнонаціональний соціальний проект Бізнес-довідка 123, який охоплює найбільші міста і області України.

Як повідомляється в прес-релізі ЗАТ «Міськдовідка», переданому агентству УНІАН, жителі Київської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Львівської і Одеської областей тепер можуть оперативно одержати будь-яку інформацію, набравши короткий номер "123" із стаціонарного телефону. Доступ до інформації здійснюється в будь-який час дня і ночі, 24 години в добу.

Абоненти Бізнес-довідки 123 одержують не тільки довідкову інформацію щодо товарів, послуг, організацій і подій України, а й також можуть викликати таксі, бронювати столики в ресторанах, номери в готелях, залізничні квитки, замовляти квіти і подарунки тощо.

Інформація надається безплатно як для жителів України, так і для іноземних туристів.

*** Інформаційний холдинг ЗАТ «Міськдовідка» - національний лідер у сфері оперативного постачання актуальної інформації, 57 років на ринку довідково-інформаційних послуг, найбільша база даних України.

Довідкові служби оперативно надають контент за розділами: бази даних України, міжнародні бази даних, бізнес, фінанси, транспорт, інформація на кожен день, здоров`я, відпочинок, культура.

Проекти ЗАТ «Міськдовідка»: мобільна довідкова служба 559, довідка 1559, бізнес-довідка 123.