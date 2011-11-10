Проект «Зелене видавництво» переміг в екологічному конкурсі

Проект холдингу «Еволюшен Медіа» визнаний одним із кращих у номінації «Екологічна ініціатива» на Х конкурсі «Екологічна якість та безпека».

Як повідомили УНІАН у «Еволюшен Медіа», 9 листопада відбулася церемонія нагородження переможців Х конкурсу «Екологічна якість та безпека», що проводився за ініціативою Всеукраїнської громадської організації «Жива планета». Мета конкурсу - визначення лідерів із впровадження чистих технологій і екологічних ініціатив серед вітчизняних компаній.

Цього року конкурсна комісія особливу увагу приділила компаніям, які демонстрували не лише високі показники якості продукції, але й досягли значних результатів у покращенні екологічних аспектів своєї діяльності.

В результаті, проект «Зелене видавництво» холдингу «Еволюшен Медіа» визнано одним із кращих у номінації «Екологічна ініціатива». В рамках цього проекту холдинг «Еволюшен Медіа» не лише перевів деякі свої видання на папір вторинної переробки, але й створив проект зі збору макулатури в офісах. Мета проекту - скоротити вирубку дерев, які йдуть на виробництво паперу й таким чином зменшити згубний вплив виробничої діяльності людини на навколишнє середовище. Основна ідея проекту «Зелене видавництво» - об`єднати соціально-відповідальні компанії в активне «зелене співтовариство». На сьогоднішній день у проекті вже беруть участь 40 компаній, зібрано понад 10 тонн макулатури, збережено понад 35 дерев, повідомили в холдингу.

Довідка УНІАН. Конкурс «Екологічна якість та безпека» був організований у 2001 р. за ініціативи Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» за підтримки Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, раціонального природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, а також Міністерства екології та природних ресурсів.