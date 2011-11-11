Українець та поляк везли наркотиків на 70 тисяч доларів

Співробітники СБУ спільно з прикордонниками та митниками перекрили канал контрабандного ввезення з Республіки Польща на територію України великої партії амфетаміну.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, на завершальному етапі спецоперації у пункті пропуску «Ягодин» затримано двох зловмисників - українця та поляка, які намагалися протиправно ввезти до України майже 3 кг амфетаміну. Під час проведення митного огляду автомобіля правоохоронці виявили у спеціально обладнаній схованці 6 пакетів з психотропною речовиною.

Згодом в одному з гаражів міста, власником якого є затриманий громадянин України, співробітники СБУ вилучили ще 700 грамів амфетаміну.

За оцінками фахівців, вартість вилученого наркотику на «чорному ринку» може становити понад 70 тис. дол.

7 листопада Управлінням СБУ у Волинській області стосовно затриманих осіб порушено кримінальну справу за ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в особливо великих розмірах) та ч.3 ст.307 (незаконне зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція цих статей передбачає покарання строком від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.