Янукович вніс зміни до «Питної води»

Президент України підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на брифінгу перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

Вона повідомила, що, зокрема, цим документом передбачається оновлення стандартів якості води, які враховуватимуться при реалізації загальнодержавної програми «Питна вода України».

«До кінця року буде введено нову редакцію будівельних норм і правил, що стосуються водовідведення і постачання води», - повідомила І.АКІМОВА.

Також передбачається оновлення підходів в частині фінансування. Так, якщо раніше при реалізації програми планувалося використовувати в основному державні кошти, то тепер значний грошовий ресурс очікується одержати від інвесторів, а також міжнародних фінансових організацій.

«Ви знаєте, що такі організації, як Світовий банк і ЄБРР, готові фінансувати заходи щодо покращення якості постачання води для населення. У новій програмі очікується, що майже 2/3 коштів будуть недержавними», - відзначила І.АКІМОВА.

Крім того, вона повідомила, що змінено порядок визначення і перегляду тарифів на послуги водовідведення і водопостачання. Так, цю функцію покладена на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

“Програма розрахована до 2020 року і передбачає великий обсяг заходів, пов'язаних із підвищенням якості постачання води. Оновлена програма служитиме кращою базою, ніж той документ, який існував до сьогоднішнього часу”, - вважає І.АКІМОВА.