Побиті азербайджанські студенти не перебільшують загрози

Посол Азербайджану в Україні Ейнулли Ядулла огли МАДАТЛІ вважає, що в Луганську немає підґрунтя для етнічних конфліктів.

Як передає кореспондент УНІАН, він попросив журналістів: «Не треба політизувати, переводити в етноконфлікт».

Посол повідомив, що серед затриманих у зв'язку з інцидентом 1 листопада, коли були побиті студенти з Азербайджану, немає азербайджанців.

«Не немає жодної необхідності зустрічатися з представниками правоохоронних органів. Всі питання вирішено з керівництвом вишу і діаспори. Ніхто з азербайджанських студентів не збирається виїжджати додому», - додав він.

За словами проректора Луганського національного університету ім. Т.Шевченка Олександра БАБІЧЕВА, у виші навчаються 67 студентів з Азербайджану. Для тих з них, хто погано знає російську мову, організовано в другу зміну безкоштовне вивчення мови. За кожною групою іноземних студентів закріплено по 2-3 викладачі вишу - кураторів груп.

Як повідомляв УНІАН, у Луганську 1 листопада невідомі в медичних масках побили четверо іноземних студентів Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Порушено кримінальні справи за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Організатора побиття студентів затримано.