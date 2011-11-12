Вінниця і Швейцарія реалізують спільний проект

Вінниця спільно зі Швейцарією в 2011-2014 рр. реалізує проект з енергоефективності на 220 млн. грн.

Вінниця. 11 листопада. УНІАН. У Вінниці 11 листопада підписано Меморандум між Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської Конфедерації, Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України і виконавчим комітетом Вінницької міської ради щодо надання технічної і фінансової допомоги для реалізації комплексного проекту з енергоефективності м. Вінниці.

Як передає УНІАН, згідно з цим документом, загальна сума коштів, яка в 2011-2014 роках буде спрямована на виконання дій програми, становить 220,246 млн. грн., зокрема 16,08 млн. швейцарських франків або 176,196 млн. грн. становитимуть кошти швейцарської сторони, а також по 22,024 млн. грн. на реалізацію проекту буде спрямовано з міського бюджету і підприємством «Вінницяміськтеплоенерго».

Проект передбачає комплексну модернізацію системи теплопостачання двох мікрорайонів обласного центру (у районі вул. Баженова (Тяжилов) і вул. Карла Маркса (Військове містечко), а також підвищення рівня енергоефективності міської інфраструктури.

Серед заходів, які планується реалізувати в рамках проекту, - заміна старих труб тепломереж на попередньо ізольовані; виведення з експлуатації старих котельних із підключенням їх споживачів до більш могутніх, встановлення сучасних і ефективних котлів (у деяких випадках на альтернативних видах палива), створення більш як 100 індивідуальних теплопунктів.

Директор Швейцарського бюро співпраці в Україні Гуїдо БЕЛЬТРАНІ пояснив, що від Вінниці було одержано запит про зацікавленість щодо участі в такому проекті в секторі теплокомуненерго. «Ще однією причиною є наша тривала багаторічна історія попередньої співпраці з містом, і це попередня співпраця дає нам упевненість в тому, що проект досягне своїх результатів», - сказав Г.БЕЛЬТРАНІ, не виключаючи співпраці з іншими містами України.

«Ми працюємо виходячи з потреб українських міст і наших партнерів, тому наше портфоліо на сьогодні відкрито, і ми також можемо розглядати співпрацю з іншими містами», - відзначив Г.БЕЛЬТРАНІ.

Міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК після підписання меморандуму запевнив, що держава не тільки розглядає, а й підтримуватиме, і не лише цей проект. «Ми запитали тільки на системи теплопостачання 1,9 млрд. грн. Після того, як Верховна Рада затвердить бюджет, ми розумітимемо, скільки буде виділено, тоді ухвалюватимемо рішення», - сказав А.БЛИЗНЮК.

Мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН повідомив, що зацікавлений у прозорості виконання і реалізації цього проекту, і запропонував створити Наглядову раду. «Я запропонував і хотів би, щоб в цій Наглядовій раді більшість була за представниками наших партнерів (швейцарців - УНІАН). Ми хочемо, щоб кожна копійка, кожен елемент проекту був максимально ефективним і максимально якісним, і зробимо все для забезпечення ефективності та прозорості використання будь-яких ресурсів», - запевнив В.ГРОЙСМАН.