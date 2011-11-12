Кабмін вирішив будувати чотири корвети

Кабінет міністрів України затвердив державну цільову оборонну програму будівництва кораблів класу “корвет” за проектом 58250.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 9 листопада 2011 року № 1150, опублікованій на урядовому інтернет-порталі.

Як зазначається в повідомленні, враховуючи ресурсні можливості держави на період до 2021 року, держпрограмою передбачається проектування, будівництво і використання за призначенням чотирьох кораблів. Орієнтовний обсяг фінансування програми становить 16,21 млрд. грн.

«Здійснення заходів програми дозволить частково відновити корабельний склад і підвищити можливості Військово-Морських сил при вирішенні поставлених завдань. Під час підготовки проекту програми пропрацьовано питання мінімізації закупівлі корабельного озброєння і технічних засобів іноземного виробництва шляхом максимального завантаження вітчизняних підприємств і наукових організацій. Зокрема, ухвалено рішення щодо розробки і постачання на корабель вітчизняного комплексу радіоелектронної боротьби замість імпортного, який пропонувався раніше», - зазначається у прес-релізі Міністерства оборони України.

У Міноборони також зазначають, що реалізація програми будівництва корветів сприятиме відновленню функціонування суднобудівної та суміжних галузей оборонно-промислового комплексу, а також підвищенню експортного потенціалу держави у сфері будівництва кораблів, продажу зразків і комплексів корабельного озброєння і технічних засобів.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня цього року на Чорноморському суднобудівному заводі (ЧСЗ) відбулася урочиста церемонія закладки головного корабля класу «корвет» для Військово-Морських сил України. У церемонії взяв участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ, командувач ВМС України Віктор МАКСИМОВ. Головний корабель класу «корвет» планується передати замовникові в 2016 році. Концепція цільової оборонної програми будівництва кораблів класу «корвет» передбачає створення серії чотирьох корветів, які мають увійти до складу ВМС України до 2021 року.