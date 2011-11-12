Міліціонер збив на смерть 20-річну дівчину

У Кременчуці Полтавської області внаслідок аварії за участі міліціонера загинула 20-річна дівчина.

Як повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Полтавській області, ДТП сталося 11 листопада близько 23.00.

27-річний капітан міліції, який працює у лінійному відділенні річкового порту Кременчука, їхав містом на автомобілі «Шкода-Октавія». Проїжджаючи пішохідний перехід, неподалік зупинки громадського транспорту, водій cкоїв наїзд на місцеву мешканку. Після зіткнення з автомобілем дівчину відкинуло на смугу зустрічного руху, де на неї наїхав автомобіль «Део-Ланос» під керуванням 23-річного безробітного. Від отриманих травм дівчина загинула.

На місце події виїжджали керівництво УМВС області, представники внутрішньої безпеки та інспекції УМВС, керівництво прокуратури Кременчука, слідчо-оперативна група міліції.

Як з’ясувалося, міліціонер перебував поза службою, у цивільному одязі, керував власним автомобілем та мав при собі всі необхідні документи. Під час ДТП він отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до місцевої лікарні. За попередніми даними лікарів, водій був тверезий.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Розслідуванням справи займається прокуратура міста Кременчука.