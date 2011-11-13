Учасники оригінального складу рок-гурту Black Sabbath оголосили про возз'єднання, повідомляється на офіційному сайті групи. На прес-конференції в легендарному лос-анжелеському клубі Whisky а Go Go Оззі Озборн, Тоні Айомі, Гізер Батлер і Білл Ворд розповіли про початок роботи над новим альбомом Black Sabbath і про світове турне групи.

Очікується, що новий альбом Black Sabbath в оригінальному складі вийде в кінці 2012 року. Його назва поки не затверджена, продюсером платівки стане Рік Рубін.

Перший виступ групи, що возз'єдналася, відбудеться на британському фестивалі Download 10 червня 2012 року. Black Sabbath будуть хедлайнерами останнього дня фестивалю, а потім вирушать у світове турне. Дати туру поки не визначені.

"Зараз той саме час. З якоїсь магічної причини ми написали 7-8 пісень", - заявив вокаліст Black Sabbath Оззі Озборн.

Чутки про возз'єднання легендарної групи з’являлися в пресі неодноразово. Так, про відновлення діяльності Black Sabbath в оригінальному складі повідомлялося в серпні 2011 року, проте гітарист Тоні Айомі тоді спростував цю інформацію.

Black Sabbath утворилися в 1969 році в Бірмінгемі. Група проіснувала в первинному складі з Оззі Озборном у якості вокаліста десять років, після чого його вигнали з колективу. Black Sabbath стали одними з родоначальників жанру хеві-метал.

Лента.ру