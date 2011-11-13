Сусідка замовила подвійне вбивство

На Київщині затримано підозрюваних у скоєнні подвійного вбивства в Одесі.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, як нагадують в МВС, двох загиблих жінок було виявлено 7 листопада в одній з комунальних квартир у будинку на Італійському бульварі Одеси. Встановлено, що потерпілими є господиня квартири, 1960 року народження, та її 22-річна донька. На їхніх тілах експерти нарахували множинні колото-різані ножові поранення.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів у поле зору правоохоронців потрапили двоє підозрюваних – чоловіки 1954 та 1978 років народження, раніше неодноразово засуджені. Співробітники одеської міліції затримали їх у Київській області, де вони переховувалися.

Також було встановлено і затримано ще одну підозрювану – 52-річну одеситку, сусідку загиблих. Як повідомили затримані чоловіки, дана громадянка поскаржилася, що постійно страждає через конфлікти, які ініціювала потерпіла, тому й попросила знайти на неї управу. За цю послугу вона пообіцяла заплатити близько 2 тис. дол., видавши аванс виконавцям в сумі 600 дол. Після скоєння вбивства чоловіки вимагали решту суми, проте жінка як гарантію подальшої виплати віддала свої золоті вироби. Потім злочинці вирушили на автовокзал, сіли в маршрутне таксі і поїхали до Києва.

Як повідомив начальник Одеського міського управління міліції Володимир БОСЕНКО, наразі правоохоронцями проводиться комплекс слідчих заходів в рамках кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Всі фігуранти тримаються під вартою.