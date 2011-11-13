12 райлікарень одержали нові машини «швидкої допомоги»

Голова Сумської обласної державної адміністрації Юрій ЧМИРЬ цієї суботи вручив керівникам районів і головним лікарям 12 центральних районних лікарень регіону ключі від 17 нових автомобілів «швидкої допомоги».

Як передає кореспондент УНІАН, придбання автомобілів марки «УАЗ» стало можливим завдяки тісній співпраці влади і бізнесу. Інвестиційні компанії, які працюють в аграрному секторі області, беруть активну участь у розвитку сільських територій, згідно з Меморандумом про співпрацю з ОДА.

Під час урочистої церемонії передачі автотранспорту губернатор заявив, що така подія є прикладом соціальної відповідальності влади і бізнесу.

Заступник голови Недрігайлівськой районної держадміністрації Олександр ПЕЛИПЕНКО зазначив, що «це перший випадок, коли інвестори надають таку допомогу». За його словами, автомобілі куплені надійні, оскільки для сільської місцевості важливо, щоб вони були високої прохідності.

Нові автомобілі одержали Охтирський, Білопільський, Буринський, Кролевецький, Лебединський, Липоводолинський, Недригайлівський, Путивльський, Роменський, Сумський, Тростянецький та Ямпільський райони.

Всього ж в рамках Меморандуму про співпрацю між Сумською ОДА і сільськогосподарськими інвесткомпаніями для регіону буде куплено 40 автомобілів «швидкої допомоги».