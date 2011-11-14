Депутати ночами шукають горілку

З 1 листопада влада Нікополя оголосили сухий закон - тепер з 22:00 до 8:00 в місті неможливо купити спиртне в магазинах, в нічних клубах і ресторанах. Місцеві депутати не тільки проголосували за це нововведення, а й вирішили контролювати його виконання.



Депутати і співробітники міліції щовечора під виглядом звичайних відвідувачів навідуються до місцевих розважальних закладів і магазинів. Як повідомили газеті «Сегодня» в прес-службі Нікопольської міськради, за два тижні рейдів вже чотири торговельні точки втратили ліцензії на торгівлю спиртним і ще чотири - під питанням закриття.



«Незабаром в Нікополі створять комунальне підприємство з охорони громадського порядку, яке і буде контролювати виконання рішення місцевої влади про сухий закон», - повідомили в прес-службі.



На такий крок у Нікополі пішли після того, як правоохоронці оприлюднили статистику: «Максимальна кількість злочинів (80%) відбувається починаючи з 22.00. За 2011 рік було складено 1920 адмінпротоколів за розпиття спиртних напоїв у громадських місцях. Скоєно 185 злочинів у стані алкогольного сп'яніння, 11 з них здійснили неповнолітні», - повідомив начальник місцевого міськвідділу міліції Анатолій Коблатов.



А мер міста Руслан Токар як доказ згадав надзвичайну пригоду в одному з барів минулої новорічної ночі, коли у масовій бійці від ножових поранень загинули два хлопці.



У нічних клубах тепер стверджують, що працюють у збиток, але згортати бізнес не збираються. «Спиртне після 22:00 не можна купувати, але пити вже куплене не заборонено. Будемо клієнтів попереджати при вході, щоб запасалися до 22:00», - повідомили нам в одному з нічних клубів.



Місцеві жителі до новації поставилися спокійно: «випивайла перебудують свій режим і будуть напиватися до 22:00, а у нормальних городян навряд чи є потреба шукати пляшку вночі».