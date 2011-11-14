Завтра в Україні - сніг з дощем

Завтра в Україні очікується невеликий сніг з дощем, лише у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті без опадів.

Вночі та вранці у Карпатському регіоні подекуди туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у Карпатах 5-9° морозу; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті, в Криму та на півдні Одещини 6-9° тепла.

У Київській області у вівторок місцями невеликий сніг з дощем. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.