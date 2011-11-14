В Україні відкрився перший китайський інтернет-магазин

Компанія «139 Group» (Гонконг) відкрила в Україні перший інтернет-магазин www.139shopping.net.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції президент компанії «139 Group» Хуан ЦИН ХУН.

«Ми готові надати самі кращі товари з Китаю. Наша експрес-доставка дозволяє направити до України товар «від дверей до дверей» протягом 4-8 робочих днів. Ми будемо ради відкриттю українськими підприємцями інтернет-магазинів на сайті, що сприятиме розвитку торговельно-економічних відносин між Україною і Китаєм», - сказав він.

Х.ЦИН ХУН також відзначив, що в Україні компанія співпрацює з чотирма компаніями-партнерами.

У свою чергу, генеральний директор компанії «139 shopping» Лі ХАЙ ЛІН відзначив, що сайт розпочав роботу у серпні 2011 року, за цей час на майданчику представлено понад 5 тисяч магазинів, виставлено більше 50 тисяч товарів (одяг, взуття, сумки, дитячі іграшки, предмети мистецтва, побутова техніка і електроніка і т.і.), зареєстровано понад 18 тис. людей.

Гендиректор компанії уточнив, що на сайті в основному представлені товари китайського виробництва, але також є товари виробництва інших країн. Зокрема, товари, представлені на сайті, оптом продаються китайськими заводами і фабриками в знаменитому торговому кварталі Ябаолу в Пекіні, який спеціалізується на торгівлі з Росією.

Л.ХАЙ ЛІН повідомив, що вартість доставки товарів в усі міста України становить 12-15 дол. за кілограм. Розплатитися можна за допомогою електронних платіжних систем Webmoney, Alipay, банківських карток Visa, Master Card, а також через систему грошових переказів Western Union. Сайт використовує китайсько-російський інтерфейс. Кожного тижня на сайті будуть представлені товари із знижкою на доставку у розмірі 30%.

Він додав, що окрім можливості покупки українськими споживачами китайських товарів, сайт в розділі «Товари з України» надає можливість українським підприємцям продавати вітчизняні товари до Китаю.

За словами Л.ХАЙ ЛІНА, компанія також надає посередницькі послуги з організації покупки і доставки будь-яких товарів, представлених на китайському інтернет-просторі.

У ході презентації сайту радник з торговельно-економічних питань при Посольстві Китайської Народної Республіки в Україні Ло ВЕЙДУН відзначив, що запуск www.139shopping.net є важливим кроком для диверсифікації торговельно-економічної співпраці між Китаєм і Україною. За його даними, за 8 місяців цього року товарообіг між Китаєм і Україною збільшився на 47% у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року - до 6,9 млрд. грн. За оцінками радника, збільшення товарообігу між країнами до 10 млрд. дол. можна досягти вже цього року.

Довідка УНІАН. Група компаній «139 Group» (Гонконг, Китай) створена в 1995 році, спеціалізується на транспорті і логістиці, експрес-доставці товарів, фінансовій діяльності і онлайн-торгівлі, метою якої є комерційна діяльність між Китаєм і країнами СНД. До групи входять ТОВ «139 Експрес», ТОВ «Транспортно-логістична компанія 139» (Пекін) і ТОВ «Торгова компанія 139».

Компанія володіє складськими приміщеннями, пакувальним центром, власним автопарком. Постійні представництва компанії відкриті в Китаї, Росії, Казахстані, Україні і інших країнах.

«Торгова компанія 139» (Пекін) заснована в березні 2011 року. У 2009 році створила електронний майданчик для інтернет-комерції «139shopping.net» для продажу китайських товарів в країни СНД і продукції країн СНД у Китаї.