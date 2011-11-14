Двоє підлітків забили на смерть 60-річного чоловіка

Міліція затримала двох підлітків, жителів села Фрунзе Білозерського району Херсонської області, які забили на смерть ногами односельця.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС у Херсонській області, тіло 60-річного чоловіка виявили жителі села вранці на зупинці громадського транспорту.

За результатами судово-медичної експертизи, смерть настала в результаті черепно-мозкової травми.

Встановити особи зловмисників допомогло опитування мешканців прилеглих до зупинки будинків. Стало відомо, що ввечері в тому районі бачили десятикласника й його 18-річного друга.

Під час допиту підлітки зізналися в скоєнні злочину. Вони розповіли, що того дня багато випили, а коли побачили на зупинці сонного односельця, вирішили над ним познущатися й почали бити його ногами. Коли чоловік перестав подавати ознаки життя, підлітки розійшлися по домівках.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (навмисні тяжкі тілесні ушкодження).