6-річний хлопчик підірвався на саморобній бомбі свого батька

На Закарпатті 6-річний хлопчик підірвався на саморобній бомбі, зробленій його батьком для глушіння риби.

Як повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю УМВС України у Закарпатській області, 28-річний житель одного із сіл Тячівського району тримав удома саморобний вибуховий пристрій, який він виготовив з метою глушити рибу. Однак виготовлену батьком «бомбу» знайшов у сараї його син.

Достеменно невідомо, що зробив із знайденою пляшкою з вибухонебезпечною сумішшю хлопчик, проте вибухівка несподівано спрацювала. Внаслідок вибуху дитині було поранено живіт, від травми хлопчик помер дорогою до лікарні.