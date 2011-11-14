Азаров каже, що Україна обійшлася і без доларів МВФ

18:01, 14 листопада 2011
Суспільство
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"Через півтора місяця буде саме рік"

 Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ наголошує, що відсутність протягом майже року коштів Міжнародного валютного фонду не призвела до фінансових проблем у Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

«Через півтора місяця буде саме рік, як ми не отримуємо від МВФ ні одного долара», - підкреслив прем’єр, зауваживши, що відсутність кредитних міжнародних ресурсів не призвела до проблем в Україні: усі зовнішні зобов’язання уряд виконує добросовісно, всі соціальні програми фінансуються.

М.АЗАРОВ наголосив, що Україна не переривала і продовжує співпрацю з МВФ за програмою stand-by.

Як сказав М.АЗАРОВ, пауза у запозиченнях виникла через вимоги МВФ підвищити тарифи на житлово-комунальні тарифи для населення. На це уряд, додав він, висуває свої аргументи, очікуючи на перегляд газових контрактів і визначення справедливої, обґрунтованої ціни на газ, від якої, власне, і залежать тарифи.

«У нас з місією МВФ був абсолютно відвертий діалог, ми кілька разів ретельно обговорювали наші позиції, і є повне порозуміння», - зауважив прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Міжнародний валютний фонд на початку листопада домовились взяти паузу та почати перегляд програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.

Програма співпраці України і МВФ, прийнята в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на майже 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 року. Гроші залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співробітництва Україна отримала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

22 грудня 2010 року було виділено другий транш кредиту stand-by в обсязі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна має виконати ряд вимог, зокрема підняти тарифи для населення на газ та теплопостачання.

 

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