На Тернопільщині двоє школярів зруйнували сім надгробків

У Тернопільській області затримано двох восьмикласників, які пошкодили могили на сільському цвинтарі.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю обласного управління міліції, інцидент стався в одному із сіл Підволочиського району. Загалом хлопці зруйнували сім мармурових надгробних пам’ятників та два дерев’яних хрести.

Порушено кримінальну справу за ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України. Матеріали передано у суд для застосування до неповнолiтнiх примусових заходiв виховного характеру, в порядку ч. 3 ст. 7-1 Кримінально-процесуального кодексу.