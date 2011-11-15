Україна знизить акциз на молдавський коньяк

Україна знизить акциз на коньяк (дивин), що імпортується з Молдови, до кінця року до рівня, що діє на цю продукцію на українському внутрішньому ринку.

Про це повідомляється на сайті уряду Молдови.

Відповідної домовленості, йдеться в повідомленні, було досягнуто минулого тижня під час засідання молдавсько-української Міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці, що відбулося в Кишиневі .

Як повідомляв УНІАН, Україна і Молдова ведуть два спора в рамках СОТ. Претензії України до Молдови полягають в тому, що Кишинів застосовує «екологічний» збір щодо української продукції на утилізацію пластикових пляшок і упаковок «tetra-pack» (окрім молочної продукції) і не стягує такий збір із вітчизняних виробників. Молдова, у свою чергу, незадоволена ціновою дискримінацією за рахунок розміру акцизного збору на молдавський коньяк (дивин).