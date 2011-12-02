Дівчина, звинувачена в убивстві музиканта, другий рік перебуває у СІЗО

17-річна Вікторія САНЖАРІВЕЦЬ, яку звинуватили у вбивстві музиканта Сергія Звенигородського улітку 2010 року під час музичного фестивалю у Полтавській області, вже другий рік перебуває у СІЗО.Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила головний редактор Полтавського обласного інформаційно-рекламного тижневика Ірма КРАТ яка вже 1,5 роки проводить журналістське розслідування у цій справі.

І.КРАТ повідомила, що під час фестивалю В.САНЖАРІВЕЦЬ познайомилася зі С.Звенигородським, мала з ним бесіду, а потім майже до ранку проводила час у компанії друзів. Проте за декілька днів додому до дівчини приїхали співробітники міліції, які повідомили, що С.Звенигородського вбито, а останньою з ним разом бачили саме її.

За словами І.КРАТ, підполковник міліції В. забрав В.САНЖАРІВЕЦЬ до відділу міліції, де «пояснив їй що, якщо вона не зізнається у вбивстві, – адже її останньою бачили у товаристві музиканта – вона просто отримає ув’язнення терміном на 15 років».

За словами журналістки, в міліції В.САНЖАРІВЕЦЬ сказали, що в неї «немає абсолютно ніякого алібі», і що їй «кидають рятівне коло», але вона має «взяти на себе вбивство, сказати, що він хотів її згвалтувати, був у нетверезому стані, а ти його власними підтяжками задушила».

Після цього В.САНЖАРІВЕЦЬ зробила на відеокамеру домовлене зі співробітником міліції зізнання.

При цьому І.КРАТ припустила, що в міліції, можливо, розраховували на те, що оскільки В.САНЖАРІВЕЦЬ з неблагополучної сім’ї, матір померла, коли дівчинці було три роки, то її ніхто не захищатиме.

За словами журналістки, близько двох місяців ніхто нікуди не звертався, але мати С.Звенигородського заявила, що на В.САНЖАРІВЕЦЬ “повісили вбивство” її сина.

Стосовно доказів у справі, І.КРАТ нагадала, що одяг обвинуваченої та С.Звенигородського було надіслано на експертизу до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, експерти якого підтвердили, що на ньому, а також на знарядді вбивства - підтяжках убитого - не було виявлено жодних слідів, які б підтвердили, що В.САНЖАРІВЕЦЬ та музикант контактували.

І.КРАТ зауважила, що одяг В.САНЖАРІВЕЦЬ, на прохання самої дівчини, пошкодила мачуха. При цьому журналістка заявила, що жінка не змогла розірвати одяг дівчинки руками, тому покликала сусідку, яка допомогла їй підробити речові докази. І.КРАТ наголосила, що таким чином всі докази було «сфабриковано», тому навіть звернення до Генпрокуратури не сприяло відновленню справедливості.

І.КРАТ зазначила, що судове слідство затягується, В.САНЖАРІВЕЦЬ утримують у СІЗО.

На думку журналістки, неповнолітню дівчину немає жодного сенсу утримувати у слідчому ізоляторі. «Вона нікому не загрожує, її можна відпустити на підписку про невиїзд», - сказала І.КРАТ.

Водночас І.КРАТ підкреслила, що єдиний свідок, який на 100% може підтвердити алібі дівчини, – приятель В.САНЖАРІВЕЦЬ Віталій ВОВК – не може офіційно надати свідчення, оскільки умовно засуджений і не має права після 22.00 виходити з дому, відповідно, у разі надання свідчень на користь дівчини понесе покарання повною мірою.

Крім того, І.КРАТ заявляє, що у журналістів, які займалися розслідуванням цієї справи, є принаймні дві неофіційні версії вбивства С.Звенигородського. Вона додала, що музиканта знайшли з численними тілесними ушкодженнями, синцями на сідницях та обличчі, і тендітна дівчинка просто фізично не могла завдати такі фізичні ушкодження дорослому кремезному чоловікові.

Також, за словами І.КРАТ, свідчення В.САНЖАРІВЕЦЬ під час відтворення подій не збігаються з фактами, офіційно встановленими на місці скоєння злочину, вона навіть не могла точно вказати, як нібито вбивала чоловіка.

16 листопада суд мав оголосити вирок В.САНЖАРІВЕЦЬ. Але, за словами І.КРАТ, завдяки мітингу, проведеному захисниками дівчини біля Генеральної прокуратури України, прокурори втрутилися у ситуацію. «І з Генеральної прокуратури при мені зробили дзвінок і попросили справу відправити на дорозслідування, мета якого – знайти справжнього вбивцю”, – повідомила вона.

Водночас, наголосила журналістка, в такому очікуванні дівчина у СІЗО може просидіти навіть три роки. При цьому вона додала, що, зі слів В.САНЖАРІВЕЦЬ, у камері інші ув’язнені били її, аби вона не відмовлялася від своїх попередніх свідчень.

За словами І.КРАТ, дівчинка перебуває у дуже пригніченому стані і може вчинити самогубство.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2010 року у Кобеляках Полтавської області під час фестивалю “Вйо, Кобеляки” було убито музиканта і художника, учасника фестивалю Сергія Звенигородського.

Тіло 42-річного С.Звенигородського знайшов біля річки Ворскла один з відвідувачів фестивалю. Лікарі констатували: смерть чоловіка настала внаслідок механічної асфіксії, шляхом задушення.

На початку вересня 2010 року міліція повідомила, що знайшла вбивцю - 16-річну жительку села Лещинівка Кобеляцького району В.САНЖАРІВЕЦЬ.

С.Звенигородський був відомий публіці під псевдонімом Маріо. Він грав на клавішних у гурті «The Вйо».

С.Звенигородський був ветераном війни в Афганістані.