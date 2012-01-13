Телеканали зобов'язані робити сурдопереклад новин
00:19, 13 січня 2012Суспільство
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Закон прийнято
Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України «Про внесення змін до статей 43 та 49 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 312 народних депутатів з 409, зареєстрованих в сесійній залі.
Законом передбачається, що державні та комунальні телерадіоорганізації (у сфері телебачення) зобов’язані здійснювати інформаційне мовлення в частині телевізійних новин субтитруванням та/або перекладом жестовою мовою.
Закон набуває чинності з дня його опублікування.
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