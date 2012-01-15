Журналіст з Артемівська виграв літературний конкурс у Нью-Йорку

Ще один диплом у луганчанина

УНью-Йоркуоголошено переможцялітературногоконкурсу«Дариволхвів».Переможцемстав МиколаФоменкоз оповіданням«РакетнийпоясМоскви».



Преміяв 500доларіввручаєтьсяза кращеоповідання російськоюмовою.Твір маєвідповідатисюжетнійформулівідомогооповіданняО.Генрі- кохання, жертваі несподіванарозв'язка зщасливимкінцем.



У короткійбіографічнійдовідціФоменконаписав:«ЖивувмістіАртемівськДонецькоїобласті.За освітоюхудожник.Займаюсяз дітьмив художнійстудії.ЧленСпілки журналістівУкраїни.Пишунарисидлягазет.Кількамоїхоповіданьнадрукованівостанньомуномеріжурналу"СоюзПисателей", який видається вХаркові.



Дипломифіналістівотримаютьтакож журналістз ОмськаІгорБуторін-за оповідання«Кожнубабувиховуватитреба» іщеодин журналіст, який живевселіГолубовськомуЛуганськоїобласті, ЮрійШипневський- заоповідання «Копанка»,повідомляєсайтRUNYweb.com

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