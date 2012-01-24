Гідрометцентр: сильні морози триматимуться до 4 лютого

Із завтрашнього дня до 4 лютого в Україні триматимуться сильні морози.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив начальник Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола КУЛЬБІДА.

Він зазначив, що найближчим часом на всій території України очікується суттєве зниження температури повітря. «Розпочнеться воно вже в ніч на 25 січня, починаючи зі Східних та Північно-Східних областей України», – сказав М.КУЛЬБІДА і додав, що температурні показники впадуть до 14-19 градусів морозу.

При цьому, зазначив він, нічні температури на всій території України складатимуть 15-21 морозу та 10-16 морозу вдень.

Найхолодніша погода очікується на Лівобережжі України, особливо у Східних областях, а також на Півночі Лівобережжя, де температура повітря може сягати 22-28 градусів морозу.

Тепліша погода буде в Криму: вночі від 9 до 14, вдень від 2 до 8 градусів нижче нуля.

Короткочасне потепління в Україні можна очікувати протягом 4-7 лютого. Тоді ж очікується сніг та мокрий сніг, на Півдні – з дощем.

Проте 8-9 лютого знову відбудеться зниження температури.