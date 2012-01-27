На Дніпропетровщину заходить консалтинг світового рівня

Дніпропетровська область прагне залучати світові бренди і працювати з найкращими технологіями, повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр ВІЛКУЛ в коментарі УНІАН.

Як приклад губернатор навів проект «Електронний регіон», який Дніпропетровська ОДА реалізує спільно з Microsoft.

«Електронна Дніпропетровщина» - це досить серйозний проект. У рамках проекту всі школи на 100% забезпечені комп`ютерами і доступом в Інтернет. В області працює центр сертифікації електронних ключів. Електронний документообіг здійснюється на всіх рівнях. Працює 35 дозвільних центрів, які адмініструються комплексом «Відкрита влада» в режимі он-лайн. Тобто, це кращий світовий досвід роботи дозвільних систем», - заявив О.ВІЛКУЛ.

За його словами, основне завдання в проекті електронного управління – за 5 років дійти до рівня країн Західної Європи.

«Ми вивчили кращий світовий досвід - Лондон, Дубаї, Стокгольм, Прибалтика. Там, де це розвинено дуже добре. За підтримки державно бюджету, при співфінансуванні, ми протягом 5 років хочемо дійти з електронного управління до рівня країн Західної Європи. Це дуже важливий проект, тому що, по-перше, це - дебюрократизація процедур, тобто процедури чітко прописані і швидко проходять. І, по-друге, - це реальний інструментарій в боротьбі з корупцією, тому що чітко видно кожну дію, кожне втручання в систему. Крім того, це реальний інструментарій і дебюрократизації, і детінізації», - відзначив О.ВІЛКУЛ.

Тобто, за словами губернатора, у Дніпропетровській області з`являється колективний замовник на послуги консалтингу світового рівня. Зокрема, «PriceWaterhouseCoopers», «Ernst&Young» і безліч інших консалтингових компаній одержують колективного замовника. Це показник зростання ділової активності, і показник переходу бізнесу вже на інший рівень, говорить О.ВІЛКУЛ. «На той рівень, коли потрібний аудит крупних світових консалтингових аудиторських компаній, так званої «великої четвірки», «великої сімки». Це вихід на світовий ринок. Запозичення цінних паперів, і багато що інше - це ознака зростання ділової активності», - відзначив О.ВІЛКУЛ.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками на жовтень 2011 року обсяг іноземних інвестицій в економіку Дніпропетровської області склав 8 млрд. доларів, що є першим показником серед регіонів України, а прибуток працюючих в регіоні підприємств за рік збільшився утричі – і перевищив 22 млрд. грн.