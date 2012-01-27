Клюєв розпорядився, щоб на час холодів у магазинах був хліб і масло

Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ доручив головам обласних державних адміністрацій і мерам міст забезпечити безперебійне постачання продовольчих товарів у торгові мережі під час сильного похолодання, що очікується.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем'єра, відповідне доручення А.КЛЮЄВ дав під час селекторної наради з керівництвом регіонів.

«Необхідно провести відповідну роботу з підприємствами торгівлі щодо безперебійного постачання торгових мереж продуктами харчування», - підкреслив А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що насамперед це стосується асортименту соціально значущих товарів - хліба, борошна, цукру, масла. «Щоб у наших магазинах не було дефіциту цих продуктів харчування», - підкреслив А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, найближчим часом синоптики прогнозують різке зниження температури в Україні, в деяких районах – до 30-32 градусів морозу. На даний момент по всій Україні відкриваються пункти обігріву для бездомних і малозабезпечених громадян.