Від морозу і снігу потерпають тварини в лісах

На Житомирщині у зв’язку з морозами та сніговими заметами лісівники масово рятують та підгодовують звірів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в обласному управлінні лісового та мисливського господарства .

«Нинішня зима із великими морозами та значною кількістю опадів поставила у важке становище мешканців лісу, звірям нелегко пережити таку негоду, подекуди сніговий покрив у лісі сягає 80-100 сантиметрів. В таку пору у мисливствознавців та єгерів додалося роботи», - зазначили в управлінні.

Наразі в лісах Держлісфонду області обладнано понад 200 комплексних підгодівельних майданчиків, понад тисячу годівниць, півтори тисячі солонців. До них лісівники постійно підвозять різноманітний корм.

В Управлінні також повідомили, що для підгодівлі диких тварин в зимовий період підприємствами щорічно заготовлюється близько 120 тонн сіна, 150 тисяч штук кормових віників, 25 тисяч штук зернових снопиків, 250 тонн зернових, 200 тонн кукурудзи, 100 тонн коренеплодів, 25 тонн солі.

Крім того, єгерська служба розчищає лісові дороги, щоб тваринам легше було дістатися до біокомплексів. Для козуль та оленів готують місця для ночівлі, бо лягати цим тваринам на сніг – небезпечно для здоров'я.