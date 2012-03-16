Міліція не знайшла слідів побиття на тілі пошматованої у Сімферополі дівчини

Кримська міліція заявляє, що на тілі понівеченої в Сімферополі дівчини немає слідів від інших травм, окрім ран, завданих зубами тварин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба головного управління МВС в Криму.

Рідні загиблої припускають, що 25-річну Настю спочатку забили до смерті, а вже потім - нацькували на неї собак.

«Під час первинного медичного дослідження наявність інших тілесних ушкоджень, крім тих, що виникли внаслідок дій зубів тварин, не встановлено. Відомості про здійснення стосовно потерпілої інших неправомірних дій (ЗМІ з посиланням на неназваного жителя Кам'янки повідомляють про можливе згвалтування дівчини - УНІАН) перевіряються», - говориться в міліцейському прес-релізі.

МВС Криму заявило також, що розслідування резонансної кримінальної справи перебуває на контролі прокуратури автономної республіки.

Як повідомляв УНІАН, в дачному масиві Кам'янка поблизу Сімферополя, неподалік від якого розташоване міське звалище, вранці 15 березня знайшли 25-річну дівчину в розірваному одязі з численними ранами від укусів. Дівчина перед смертю бачилася з двома молодими чоловіками. Вони випивали. А потім нібито залишили знайому на лавці автобусної зупинки і розпрощалися.

Сусіди стверджують, що близько другої години ночі чули крики про допомогу, а близько п'ятої години - гавкіт собак і жіночі крики, але ніхто не вийшов. Дівчину знайшли на узбіччі дороги о сьомій годині ранку.

На хлопців, які останньою бачили молоду жінку, завели кримінальну справу за статтею «залишення в небезпеці».