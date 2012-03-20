Суд відклав повторне слухання справи про побиття коломийського журналіста

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області на 3 квітня відклав повторне слухання кримінальної справи про побиття у 2010 році редактора газети «Коломийський вісник» Василя ДЕМ’ЯНІВА.

Як повідомив сьогодні кореспондента УНІАН сам потерпілий, 19 березня розгляд справи по суті не відбувся.

За словами В.ДЕМ’ЯНІВА, обидва засуджені, як і обіцяли, після усних протестів написали письмові заяви про категоричну відмову брати участь у судових засіданнях. Вони вважають, що справу фальсифіковано й вимагають проведення суду поза межами Коломиї, зокрема в Дарницькому суді м. Києва, оскільки на його підсудній території проживають свідки, які можуть підтвердити, що у день нападу один із підсудних Валерій КАЛЮЖНИЙ безвиїзно працював у Києві приватних будинках. У зв’язку з цим розгляд справи перенесено на 3 квітня.

«Я підтримав у цьому засуджених, бо в повторному суді не хочу мати жодних сумнівів, - зауважив В.ДЕМ’ЯНІВ. - А нові обставини викликають у мене питання стосовно невмотивованого зволікання й упередженості, чого за два роки розгляду Фемідою замаху на моє життя хотілося б повністю уникнути. Це передусім стосується відводів: представникові державного обвинувачення – помічникові прокурора м. Коломиї Дмитрові ДАНИЩУКУ через проголошені в Апеляційному суді Івано-Франківської області обставини, які вказують на його заінтересованість у результаті розгляду справи, та судді-доповідача Богдани БЕРКЕЩУК, що не було невмотивовано задоволено».

На переконання потерпілого, справу необхідно відправити на додаткове розслідування в міліцію або у прокуратуру.

«Однак в апеляційному провадженні вирішили, що там, де нашкодили, нехай там і виправляють, - додав В.ДЕМ’ЯНІВ. - А як забезпечити об’єктивний та всесторонній розгляд? Він же ґрунтується на проведеному міліцією слідстві, явно поверховому та за сценарієм, адже ретельно не вивчено умисел зловмисників у нападі, недостатня увага надана достеменній перевірці версій, пов’язаних із журналістською діяльністю та питанням власності редакції газети».

Потерпілий стверджує, що «не вірив у справедливе розслідування міліцією кримінальної справи, побутовий мотив розбійницького нападу». За його словами «тепер так виглядає, що нічого нового не додасть новий повторний розгляд у коломийському суді, який знову ж таки спирається на недолуге досудове слідство міліції».

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2010 року у місті Коломия Івано-Франківської області було скоєно напад на редактора газети «Коломийський вісник» В.ДЕМ’ЯНІВА. Потерпілий отримав складні черепно-мозкові травми і перелом ноги. Він пов’язує напад зі своєю професійною діяльністю, водночас в міліції цей злочин кваліфікували як пограбування.

19 квітня 2011 року Коломийський міськрайонний суд засудив нападників до 4 та 7,5 років позбавлення волі.

У своїй апеляції до Апеляційного суду Івано-Франківської області В.ДЕМ’ЯНІВ наголошував, що «справа розглянута судом поверхово, однобічно, з грубими порушеннями чинного законодавства України, все спотворено та не відповідає фактичним обставинам даної справи. Суд навмисно, щоб приховати недоліки досудового слідства, взяв до уваги тільки ті сумнівні докази, які були вигідні досудовому слідству та суду».

На переконання редактора газети, «засуджені особи не вчиняли проти нього злочинних дій, вони безпідставно притягнуті до відповідальності, їхня вина не доведена ні досудовим, ні судовим слідством».

10 жовтня 2011 року Апеляційний суд Івано-Франківської області розпочав розгляд апеляції В.ДЕМ’ЯНІВА на рішення міськрайсуду у справі про його побиття. Потерпілий просив суд направити справу на дослідування у міліцію.

18 листопада 2011 року суд частково задовольнив апеляцію потерпілого. Суд вирішив «апеляцію прокурора у зміненому вигляді, апеляцію засудженого КАЛЮЖНОГО Валерія Олександровича та його захисника МАРУДИ Сергія Романовича задовольнити. Апеляцію потерпілого ДЕМ’ЯНІВА В. задовольнити частково».

Апеляційний суд також скасував вирок Коломийського міськрайсуду від 19 квітня 2011 року в частині засудження В.КАЛЮЖНОГО та Віталія КАРВАТЮКА за ст.ст. 296 ч.2, 121 ч. 2 Кримінального кодексу України та в частині засудження В.КАЛЮЖНОГО за ст.342 ч.2 КК України, а справу в цій частині направив на новий судовий розгляд в той же суд з іншим складом суду.

«В решті вирок суду залишити без змін. Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає», - постановив Апеляційний суд.

14 грудня 2011 року Коломийський міськрайсуд на виконання ухвали апеляційного сду розпочав повторний розгляд справи.