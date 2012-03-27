Сумські митники "пресували" росіянина на 7 тисяч доларів

Співробітники СБУ спільно з працівниками прокуратури затримали керівника та головного інспектора одного з відділів Сумської митниці, які вимагали та отримали 7 тис. доларів хабара за непорушення кримінальної справи стосовно громадянина Росії та повернення йому вилученого автомобіля.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області, встановлено, що наприкінці лютого на одному з митних постів у громадянина РФ, який перетинав митний кордон на власному автомобілі, працівники митниці виявили незадекларовані 30 набоїв для малокаліберної зброї. На підставі складеного протоколу про порушення митних правил набої та автомобіль як засіб здійснення контрабанди були вилучені.

Водночас, керівник та головний інспектор одного з відділів митниці у ході проведення перевірки вимагали та одержали від росіянина хабар за уникнення кримінальної відповідальності та повернення автомобіля.

Співробітники СБУ затримали обох працівників митниці після одержання усієї суми хабара.

За матеріалами СБУ прокуратурою Сумської області порушено кримінальну справу за передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара, поєднане з його вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.