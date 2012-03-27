У Держкіно відхрестилися від заборони фільму «Шахта №8»

В Україні не забороняли показ фільму естонського режисера Мар'яни Каат «Шахта № 8», який розповідає про експлуатацію дитячої праці на нелегальних шахтах Донецької області.

Про це УНІАН повідомили у Державному агентстві України з питань кіно.

Зокрема, відповідаючи на запит агентства, у Держкіно наголосили, що не мають жодного відношення до прийняття рішення про заборону показу на Фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA фільму «Шахта № 8».

Також у відомстві не володіють інформацією про поточні відносини між продюсерами фільму та фестивалем.

В Держкіно наголошують, що фільм «Шахта № 8» не отримував фінансування з державного бюджету: стрічку було знято за приватні кошти естонського та українського продюсерів. «Виключні права на розповсюдження картини на території України, за словами українського продюсера, належать приватній компанії з України – кіностудії «Інтерфільм». Крім того, Держкіно жодним чином не впливає на формування фестивальної програми Docudays UA. Тобто ситуація, що склалася, є приватним питанням відносин між продюсерами стрічки та фестивалем і знаходиться поза межами компетенції Держкіно», - наголошує у своєму коментарі Державне агентство.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня фільм естонського режисера Мар'яни Каат «Шахта № 8», який розповідає про експлуатацію дитячої праці на нелегальних шахтах Донецької області, було заборонено до показу на Фестивалі документального кіно в Києві.

Головний герой фільму - підліток із неблагополучної сім'ї, який змушений йти працювати на «копанку», щоб прогодувати своїх сестер.

Фільм було знято з фестивального показу за ініціативою його українського співпродюсера Олени Фетисової. Причому відбулося це всього за декілька годин до презентації. Український співпродюсер фільму О.Фетисова раптово назвала своє ж кіно «постановочним і невідповідним жанру». Такий хід, на думку естонської сторони, виглядає вельми дивним, оскільки раніше нічого подібного О.Фетисова не заявляла, й навпаки, будучи продюсером, мала намір поширювати фільм в Україні.

М.Каат була шокована тим, що сталося. Дії О.Фетисової вона вважає політичним замовленням.

«Фільм, через політичну ситуацію в Україні, складно поширювати. Моя мета - показ зараз, індивідуальний показ поза фестивалем, щоб люди винесли самі свої рішення, що цей фільм собою являє, оскільки ті звинувачення, які я отримала сьогодні, несподівані для мене, вони просто образливі», - сказала вона.

У свою чергу блогер frankensstein пише на ЖЖ: «М.Каат вдалося показати фільм в Україні поза конкурсом, проте говорити про прокат після демаршу української сторони неможливо. Фільм, що демонструвався на фестивалях у 30 країнах світу, налякав українських урядовців, оскільки у всіх фарбах ілюструє наслідки їхньої руйнівної діяльності. У фільмі М.Каат показано не той Донбас, який «усіх годує», а той, який давно вже поставило на коліна злочинне угруповання, що складається з продажної радянської партноменклатури й кримінальних злочинців. І нинішнє керівництво України, яке заробило перший капітал на грабунку колись багатющого регіону, не хоче, щоб такий Донбас показували в кіно».