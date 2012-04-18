Депутат: Оксану Макар вбив несправний апарат штучного дихання
Валерій Коновалюк стверджує, що апарат працював настільки погано, що Оксані Макар просто розірвало легені.
|Валерій Коновалюк вважає, що чиновники непогано заробили
Депутат Верховної Ради Валерій Коновалюк заявляє, що за наявною у нього інформацією головною причиною смерті замученої 18-річної Оксани Макар став незадовільної якості апарат штучного дихання. Про це повідомляє "Комсомольская правда в Украине".
Обпалену дівчину підключили до нього вночі 15-го березня в 3-ій миколаївської лікарні. Перевірка показала, що апарат ШВЛ не відповідав встановленим МОЗ вимогам і був придбаний з численними порушеннями.
За словами депутата, апарат працював настільки погано, що пацієнтці просто розірвало легені.
У миколаївському міському управлінні охорони здоров`я коментувати цю інформацію відмовилися. У самій же лікарні кажуть, що прилад ні при чім.
- Ні про який розрив легенів у висновку патологоанатомів сказано не було, - кажуть в 3-ій миколаївської лікарні.
Валерій Коновалюк же вважає, що миколаївські чиновники непогано заробили на придбанні апарату, а, отже, побічно винні в загибелі пацієнтки.