18-річна мати втопила немовля, інсценувавши його викрадення

18-річна жителька Кривого Рогу 29 травня у водоймі міського парку втопила свого сина Богдана, 2006 року народження, інсценувавши його викрадення невідомими.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.

За версією матері, дитину викрали з коляски, яку вона на 5 хвилин залишила біля однієї з аптек. Проте під час попереднього розслідування правоохоронці викрили матір та довели, що саме вона втопила малюка, а згодом звернулася до міліції про його зникнення.

Тіло немовляти без тілесних ушкоджень було виловлено вчора у затопленому кар’єрі парку.

Затримана правоохоронцями зловмисниця зізналася, що позбавила життя сина через розрив стосунків з його батьком.

Прокуратура Центрально-Міського району Кривого Рогу за фактом навмисного вбивства малолітньої дитини порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.