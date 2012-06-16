Міліція не пов'язує розстріл депутатів на Буковині з політикою

Співробітники міліції Чернівецької області встановили та вже розшукують осіб, які вчинили стрілянину в універмазі міста Вашківці, вбивши людину.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області.

За їх даними, 16 червня о 00.40 до чергової частини Вижницького райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в м. Вашківці Вижницького району Чернівецької області у приміщенні місцевого споживчого товариства виник конфлікт.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що 15 червня близько 23.00 у приміщення товариства зайшла група невідомих осіб та розпочала хаотичну стрілянину з пістолета (ймовірно, з пристрою для відстрілу патронів «Флобера» калібру 4 мм).

Як з’ясувалося, йдеться в повідомленні, «причиною даного конфлікту були неприязні відносини, що виникли цього ж дня в селі Чортория Кіцманського району Чернівецької області, які виразились у питаннях самоствердження».

Під час стрілянини було поранено трьох приватних підприємців, мешканців м. Вашківці, один з яких від отриманих поранень помер в лікарні. Серед поранених – двоє депутатів місцевих рад від партії «Фронт змін».

Інцидент з депутатською діяльністю останні не пов’язують, стверджують в міліції.

Наразі порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

"Особи злочинців встановлені. Вживаються заходи щодо їх затримання", - наголосили у ВЗГ, зауваживши, що для розслідування даного злочину створена посилена слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини події.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Фронту змін», депутат Вижницької районної ради Віталій Гарас разом із братом, депутатом Вашківецької міської ради Юрієм Гарасем, приятелем Романом Ставчанським та іншими жителями міста дивилися футбольний матч на другому поверсі приміщення універмагу в місті Вашківці, коли кілька молодих людей із травматичною та газовою зброєю вбігли до приміщення й відкрили вогонь по ним.

В результаті отриманих травм, несумісних із життям, Р.Ставчанський загинув.

В.Гарас отримав три поранення. Йому зроблено операцію. Ю.Гараса із складним пораненням перевозять в обласну лікарню, поінформували у «Фронті змін».

Від газової зброї постраждали також люди, які перебували в тому ж приміщенні.