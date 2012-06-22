Сбербанк досі не визначився, як кредитувати Хмельницьку АЕС

Про це повідомив заступник голови правління найбільшого російського банку Андрій Донських у кулуарах ПМЕФ, пише РІА «Новости».

"Там досить складна операція. Ми ведемо переговори з українською стороною і" Росатомом ". На даний момент говорити оптимістично, що угода перебуває у фінальній стадії, я б не став. Тобто вона обговорюється, вона в процесі, але вона не виходить днями на підписання ", - сказав Донських.

Україна і Росія домовилися про співпрацю з добудови двох блоків Хмельницької АЕС на зустрічі прем'єр-міністрів країн у квітні 2010 року. У червні того ж року Київ і Москва підписали відповідну міжурядову угоду.

Передбачається, що блоки будуть здані в експлуатацію у 2016-2017 роках. У квітні цього року прем'єр України заявив, що будівництво блоків розпочнеться у поточному році. Однак початок будівництва затягувався через те, що Україна довгий час не могла узгодити зі Сбербанком умови надання кредиту на проект у розмірі 4 мільярдів доларів.

"Сума в 4 мільярди доларів - це кошти, які взагалі необхідні для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Якщо вести мову про суму нашого фінансування, то у даний момент параметри складно обговорювати - угода поки не готова. Яка буде частка участі Ощадбанку, яка буде структура угоди, я не можу прокоментувати, тому що угода перебуває у процесі ", - сказав заступник голови Ощадбанку.

В кінці травня прем'єр-міністр Україна Микола Азаров доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості приступити до технічного оформлення угоди про надання російською стороною кредиту на добудову Хмельницької АЕС. За його словами, Росія вже прийняла рішення про кредитування цього проекту.