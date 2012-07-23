У Києві забудовники вирубали вже сотню дерев на Замковій горі

У Києві продовжується нищення Замкової гори: працює важка техніка, вантажівками вивозиться ґрунт, вже зрізано близько сотні дерев, значна частина яких вікові.

Про це заявив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Два дні тому я повідомив про початок руйнування Замкової гори з боку Фролівської вулиці та звернувся до голови КМДА Олександра Попова з проханням зупинити нищення легендарної гори. Представники КМДА повідомили мені, що будівельні роботи не ведуться, а лише вивозиться сміття. Та насправді забудовники обдурили КМДА. Оскільки вже існує загороджений будівельний майданчик, де проводяться роботи», - наголосив О.Бригинець.

За словами депутата, складається враження, що владі мало скандалів з Гостинним двором та схилами Дніпра, вона «розігріває» нову гарячу точку на карті міста.

«Зараз існує реальна загроза знищення історичної пам’ятки. Минулого року нам ледве вдалося зберегти залишки гори Щекавиці, і в даному випадку громадськість теж відступати не збирається», - заявив О.Бригинець.

З приводу нищення зелених насаджень О.Бригинець звернувся до екологічної прокуратури та прокуратури Києва з проханням перевірити діяльність підрозділів Міністерства екології та КМДА щодо бездіяльності влади, яка допустила масове знищення паркової зони в центрі Києва.

Як повідомлялося, Замкова гора (Хоревиця) - історична місцевість Києва. Залишок правого, високого берега Дніпра з крутими схилами. Поряд зі Щекавицею, Старокиївською горою та річкою Либідь є одним із основних символів Києва, пов’язаних з легендарними засновниками міста.