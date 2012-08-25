Луцьк святкує День міста

Як передає кореспондент УНІАН, свято розпочалося урочистими богослужіннями з цієї нагоди у всіх храмах Луцька.

Впродовж дня запланована низка заходів, які відбуватимуться у центральній частині міста, Луцькому замку та Парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки.

Серед найцікавіших – свято дзвонарного мистецтва «Благовіст Волині» та фестиваль ковальства та флористики «Солом’яна птаха», під час якого заплановане створення скульптурної композиції "Оберіг мистецтва", а також майстер-класи з ковальства та скульптури з сіна. Ці заходи проходитимуть в замку, вхід до якого сьогодні безкоштовний.

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У сквері «Зоряний», де встановлено знак з містами-побратимами Луцька, сьогодні відкриють ще одну стрілку – польське місто «Білосток».

Крім того, відбуватимуть численні пісенні та спортивні змагання, літературний подіум, а в парку - «Свято квітів». На пішохідній вулиці міста Лесі Українки триватиме ярмарок виробів художньо-прикладного мистецтва.

Завершиться свято концертом за участю популярних гуртів та виконавців.

***Луцьк – одне із найдревніших міст України. Першу згадку про Луцьк знайдено в Іпатіївському літописі (датована 1085 роком). Проте археологічні дослідження дають підстави вважати, що місто виникло близько 1000 року.