Поїзд «Москва-Кишинів» "замінував" п'яний пасажир

Інформація про закладений у поїзді «Москва – Кишинів» вибуховий пристрій виявилася неправдивою, повідомляє молдавський сайт Moldnews з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Сапери провели перевірку всього поїзда, який було зупинено на станції "Волчинець" поблизу міста Могильов-Подольський Вінницької області, і якихось вибухових речовин не знайшли. Поїзд продовжив рух у напрямі молдавської столиці.

Крім того, затримано чоловіка, який повідомив правоохоронні органи про бомбу. Ним виявися пасажир цього самого поїзда, 46-річний громадянин Російської Федерації, що прямував до Молдови. Чоловік був напідпитку.

При обшуку у нього знайшли SIM-картку і мобільний телефон, з якого був зроблений дзвінок, передає РІА «Новости».