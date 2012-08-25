Янукович: Україна хоче стати спостерігачем у ШОС

Про це заявив Президент України Віктор Янукович на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним в його резиденції Бочаров ручей (Сочі).

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"Ми б хотіли, щоб ви виступили одним із наших партнерів у такій організації, як ШОС, ми б хотіли стати спостерігачем в ШОС", - цитує В.Януковича РІА «Новости».

У свою чергу, В.Путін зазначив, що Україна шукає можливостей розширити ринок збуту своїх товарів, зокрема за рахунок азіатського ринку. В.Путін нагадав, що скоро Росія прийматиме самміт АТЕС (Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво) у Владивостоці.

"Ми із задоволенням вас не лише поінформуємо, але й найдокладнішим чином розповімо про перспективи", - сказав він.