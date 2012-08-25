Янукович сказав Путіну, що хоче змінити позиції з газової тематики

Про це заявив Президент України Віктор Янукович на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним

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"Ми вважаємо, що ця тема (поставок газу з Росії в Україну), вона не піде ніколи з наших відносин і вона завжди буде і, звичайно, ми б хотіли трошки позиції наші змінити у відносинах з Росією", - цитує В.Януковича РІА «Новости».

При цьому він запропонував приділити цій темі увагу і на сьогоднішніх переговорах.

Президент України також зазначив, що у двох країн є хороші перспективи для роботи в частині високотехнологічної продукції на ринках третіх країн, перш за все СНД, і особливо на азіатських ринках. За його словами, Росії і Україні вигідно розширювати ринки збуту в цій сфері, і Київ зацікавлений в об'єднанні зусиль у даному напрямі з Москвою.