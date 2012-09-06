Затримали ув'язненого, який втік з колонії в червні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління державної пенітенціарної служби в Херсонській області, працівники колонії спільно із співробітниками Бериславського райвідділу міліції затримали В.Філімонова 28 серпня.

За фактом скоєння втечі Суворовським райвідділом Управління МВС України в Херсонській області порушено кримінальну справу за ст. 393 ч. 1 КК.

Наразі засуджений В. Філімонов перебуває в Херсонському слідчому ізоляторі. Проводиться досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, у червні в Херсоні з Північної колонії №90 скоїв івтечу 32-річний ув'язнений, родом із села Крилянка Джанкойського району Криму. У жовтні 2008 року Первомайським районним судом АРК він був засуджений до 6 років позбавлення волі за крадіжку, пограбування і залучення неповнолітніх до злочинної діяльності. До цього він уже мав дві судимості. У момент втечі ув'язнений відбував покарання на ділянці соціальної реабілітації, де проводиться підготовка до дострокового звільнення за зразкову поведінку.