Гостиний двір ще може повернутися до списку пам'яток
04:44, 06 вересня 2012Суспільство
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Верховній Раді України пропонують повернути до переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, будівлю Гостинного двору у Києві.
Гостинний двір
Відповідний проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації» зареєстрований у парламенті народним депутатом від “БЮТ-Батьківщини” Володимиром Яворівським.
На цю тему: ВР вирішила, що Гостинний двір не є культурною пам'яткою
У пояснювальній записці В.Яворівський зауважив, що 5 липня парламентська більшість незаконно вилучила з Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, будівлю Гостинного двору.
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