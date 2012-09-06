Гостиний двір ще може повернутися до списку пам'яток

Відповідний проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації» зареєстрований у парламенті народним депутатом від “БЮТ-Батьківщини” Володимиром Яворівським.

На цю тему: ВР вирішила, що Гостинний двір не є культурною пам'яткою

У пояснювальній записці В.Яворівський зауважив, що 5 липня парламентська більшість незаконно вилучила з Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, будівлю Гостинного двору.