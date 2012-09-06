Гостиний двір ще може повернутися до списку пам'яток

04:44, 06 вересня 2012
Суспільство
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Верховній Раді України пропонують повернути до переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, будівлю Гостинного двору у Києві.

Гостинний двір

Відповідний проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації» зареєстрований у парламенті народним депутатом від “БЮТ-Батьківщини” Володимиром Яворівським.

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У пояснювальній записці В.Яворівський зауважив, що 5 липня парламентська більшість незаконно вилучила з Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, будівлю Гостинного двору.

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