Три міліціонери з ВБНОН продавали наркотики

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, було встановлено, що правоохоронці одного з міськвідділів міліції Донецької області, зловживаючи службовим становищем, займалися незаконним збутом наркотиків.

За цим фактом стосовно співробітників міліції прокуратурою області 2 листопада було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 307 (незаконний збут наркотичних засобів), ч. 2 ст. 311 (незаконний збут прекурсорів), ч. 3 ст. 368 (отримання хабара) КК України.

Ворошиловським районним судом м. Донецька обвинуваченим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідство триває.