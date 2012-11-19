Помер Борис Стругацький
19:52, 19 листопада 2012Суспільство
1384 0
Письменник-фантаст Борис Стругацький помер на 80-му році життя через проблеми із серцем.
Стругацький помер на 80-ому році
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на друга письменника, який попросив не називати його ім’я.
«Він помер сьогодні близько сьомої години вечора через проблеми із серцем. Це сумна новина», - сказав співрозмовник агентства.
Б.Стругацький відомий, перш за все, як автор творів сучасної наукової і соціальної фантастики, який працював у співавторстві зі своїм братом Аркадієм.
Аркадій Стругацький помер у 1991 році.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter