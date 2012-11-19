Помер Борис Стругацький

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на друга письменника, який попросив не називати його ім’я.

«Він помер сьогодні близько сьомої години вечора через проблеми із серцем. Це сумна новина», - сказав співрозмовник агентства.

Б.Стругацький відомий, перш за все, як автор творів сучасної наукової і соціальної фантастики, який працював у співавторстві зі своїм братом Аркадієм.

Аркадій Стругацький помер у 1991 році.