Викрадачі нафти платили охоронцю свердловини і качали в свою тару

Як повідомила УНІАН співробітник сектора зв'язків із громадськістю УМВС України в Сумській області Євгенія Думчикова, своїми діями зловмисники завдали збитків підприємству на суму понад 100 тисяч гривень.

За її словами, у вересні група жителів Недригайлова організувала крадіжку нафти з бурових свердловин дочірнього підприємства «Чернігівнафтогазгеологія», розташованих на території їхнього селища.

Зловмисники платили охоронцю, який пропускав їх на бурову свердловину, 500 грн і скориставшись допомогою операторів нафтовидобутку зливали нафту в ємності. Викрадену нафту звозили в приміщення колишньої бази й виливали в підготовлену «бочку» об'ємом 8 тонн, яку потім вивозили на продаж. Відомо, що нафту збували як пічне паливо. За 3 тонни зловмисники отримували 4 тис. грн. Останній злочин група скоювала вже під пильною увагою співробітників УБОЗ, які й затримали всіх учасників на «гарячому».

Під час проведення санкціонованого обшуку на базі правоохоронці виявили автомобілі, насоси, мотопомпи та інше устаткування для транспортування викрадених нафтопродуктів.

Наразі правоохоронці встановлюють покупців краденої нафти.

Учасників групи затримано, проти них порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає покарання - до чотирьох років позбавлення волі.