Суд передав на поруки гендиректора, який довів підприємство до банкрутства

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокурора Сумської області Олексій Дерев’янко, «враховуючи, що С.Колесніков обвинувачувався у скоєнні злочину середньої тяжкості за ч.2 ст 367 (службова халатність, що призвела до тяжких наслідків), і він щиро розкаявся, суд застосував до нього вимоги ст. 47 Кримінального кодексу України і звільнив його від кримінальної відповідальності з передачею на поруки колективу».

За його словами, прокуратура зараз перевіряє законність цього рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2010 року було порушено кримінальну справу стосовно службових осіб ВАТ «Сумський хлібокомбінат» за фактом доведення підприємства до банкрутства і зловживання службовим становищем. У жовтні 2008 року службові особи ВАТ склали фіктивний протокол зборів акціонерів, до якого внесли неправдиві відомості. На підставі цього протоколу була складена нова редакція статуту товариства. Далі, службові особи уклали свідомо невигідні для підприємства угоди, створивши борг перед кредиторами у розмірі 24,4 млн. грн, а потім самі ж звернулися до Господарського суду Дніпропетровської області про початок процедури банкрутства. Рішенням Госпсуду Дніпропетровської області процедуру банкрутства підприємства було призупинено, оскільки до суду було подано неправдиві дані.

Кримінальну справу було порушено стосовно генерального директора компанії «Сумський хлібокомбінат» С.Колеснікова і двох його співучасників, зокрема, сина С.Колеснікова. Стосовно двох співучасників справу було припинено.

Довідка УНІАН. «Сумський хлібокомбінат» засновано в 1970 році, він є провідним підприємством в Сумській області з виробництва хлібобулочних і кондитерських виробів.