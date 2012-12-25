Прокуратура зобов’язала міліцію охороняти будинок вчительки від рейдерів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, подання з вимогою встановити охорону біля будинку вчительки направлено начальнику столичної міліції.

Крім цього, прокуратура вимагає притягнути до відповідальності працівників Печерського райуправління міліції, які не розглянули належним чином звернення Н.Москаленко та не забезпечили поновлення її конституційних прав.

Встановлено, що Н.Москаленко впродовж останніх декількох місяців шість разів зверталася до Печерського райуправління міліції із заявами про підроблення документів на спадщину, блокування невідомими особами проходу до її будинку, повалення паркану та побиття вікон, а також щодо пошкодження невідомими мережі електропостачання, отруєння її собаки та стосовно погроз, що надходять на її адресу від невстановлених осіб.

Як з’ясувалося, усі заяви Н.Москаленко міліцією було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проте належних заходів до встановлення осіб, причетних до вчинення цих правопорушень, а також безпечного її проживання не вжито. Звернення вчительки тривалий час залишалися неперевіреними.

За інформацією ЗМІ, київська вчителька Н.Москаленко мешкає в будинку у центрі Києва, біля Ботанічного саду. Землю під будинком у вчительки невідомі намагаються забрати вже впродвж року. Орієнтовно ділянку в 20 соток на Печерських пагорбах оцінюють у три мільйони доларів.

Жінці належить 2/3 будинку, власник ще третини невідомий. Однак із квітня від цього власника на адресу Н.Москаленко почали надходити вимоги продати йому її частину будинку. Вчителька з цим не погодилися, і тоді їй почали погрожувати невідомі.

За рік, попри численні заяви Н.Москаленко про напади, правоохоронці доказів злочину не знайшли. Натомість міліція порушила проти неї ряд кримінальних справ.