У Мексиці ідентифікують труп, знайдений в авто, орендованому українцем

За інформацією Посольства України в Мексиці, місцевими компетентними органами здійснюється робота з ідентифікації тіла загиблої особи, яке було знайдене в штаті Юкатан 7 січня всередині автомобіля, орендованого напередодні громадянином України Олександром Батичком.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Крім того, здійснюються заходи щодо встановлення місця знаходження дружини О.Батичка – Марини Буракової, яка перебувала разом з ним в Мексиці.

Посольством підтримується зв'язок з родичами зазначених громадян, надається активне сприяння мексиканській стороні у проведенні розслідування зазначеної справи.

Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України та Посольства України в Мексиканських Сполучених Штатах.

Як повідомляв УНІАН, українського туриста було знайдено мертвим у штаті Юкатан на південному сході Мексики. За даними правоохоронних органів, його могли вбити через велику суму готівки. За інформацією прокуратури Юкатану, тіло 25-річного О.Батичка зі слідами насильства було виявлено в орендованій ним машині на одній із доріг Юкатану. Поліції вдалося з'ясувати, що молодий чоловік узяв автомобіль напрокат наприкінці грудня, щоб проїхатися низкою археологічних зон півострова Юкатан. За оренду він розплатився готівкою, а в його сумці службовці фірми бачили велику суму грошей.

О.Батичко приїхав до Мексики на відпочинок і зупинився в Плайя-дель-Кармен у сусідньому з Юкатаном штаті Кинтана-Роо, де й орендував машину.

Поліція з'ясовує обставини загибелі громадянина України. Одна з основних версій - напад із метою пограбування, оскільки велика сума грошей убитого зникла.